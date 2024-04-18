Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Membedah Peran Intelijen Perempuan di Indonesia

Membedah Peran Intelijen Perempuan di Indonesia
Webinar Perempuan dan Studi Intelijen/Okezone
A
A
A


JAKARTA – Pengamat intelijen dan pertahanan Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menyoroti perspektif terhadap peran perempuan untuk menghadapi berbagai tantangan yang harus dihadapi ketika melakukan studi intelijen.

Susaningtyas beranggapan, bahwa menjadi intelijen tidak dibatasi oleh gender dan perempuan akan menjadi sorotan yang menarik ketika mereka bisa menjadi bagian dari dalam intelijen.

“Perempuan menjadi sesuatu yang menarik perhatian orang saat masuk intelijen,”ujar wanita yang akrab disapa Nuning tersebut dalam webinar bertajuk Perempuan dan Studi Intelijen, Kamis (18/4/2024).

Namun dia menyadari bahwa masih banyak hambatan yang dihadapi perempuan dalam memasuki dan berkembang di dunia intelijen.

Salah satu contohnya kata Nuning adalah kurangnya rasa ingin tahu yang dianggap sebagai salah satu ciri penting seorang agen intelijen.

“Siapa saja bisa menjadi intelijen kalau memiliki bakat, susah seorang intel apabila dia sekolah intel, mau setinggi apapun lalu kemudian tidak punya bakat intel tidak bisa menghayati sebagai seorang intel, susah,”ungkapnya.

