Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

OJK Ungkap Ada 5 Ribu Rekening Diblokir Gegara Judi Online

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |16:47 WIB
OJK Ungkap Ada 5 Ribu Rekening Diblokir Gegara Judi Online
Ketua OJK, Mahendra Siregar di Istana Negara (foto: MPI/Raka)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengungkapkan, pihaknya telah memblokir lima ribu rekening terkait judi online. Pemblokiran rekening tersebut dilakukan OJK usai berkoordinasi dengan Kemenkominfo.

"Memang kalau di kami selama ini bekerja erat dengan Menkominfo, jadi langsung apabila menerima daftar rekening yang ditengarai akan digunakan atau sedang digunakan sebagai bagian kegiatan judi online kami langsung blokir. Jumlahnya sekitar 5 ribu rekening dalam beberapa bulan ini," kata Mahendra di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Mahendra mengatakan, lima ribu rekening itu diblokir dari akhir tahun 2023 hingga Maret 2024. "Itu dari akhir tahun lalu sampai Maret kemarin," kata Mahendra.

Dikesempatan yang sama, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengungkapkan, bahwa perputaran uang dari judi online sekitar Rp327 triliun. Hal tersebut berdasarkan data pusat pelaporan dan analisis transaksi (PPATK).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/16/3179811//ilustrasi-f195_large.jpg
Waspada Iklan Judi Online yang Sering Diperhalus, Ini Ciri-Cirinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179759//judi-M67h_large.jpg
Terungkap, Judi Online Sudah Merambah Anak Sekolah Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179667//bank-qtxN_large.jpg
Bertambah Lagi, Ada 5 Bank Bangkrut di Indonesia Selama 2025, Ini Daftarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179529//pramono_anung-lhPK_large.jpg
Tegas! Pramono Akan Tertibkan Warga Jakarta yang Terlibat Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179000//pekerja-ZwGj_large.jpg
DPR Desak Aparat Tangkap Jaringan Pengiriman Pekerja Online Scam ke Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/614/3178752//perceraian-OpXU_large.jpg
Suami Kecanduan Judol, Istri Boleh Gugat Cerai?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement