Viral Istri Oknum Perwira TNI Jadi Tersangka Usai Bongkar Perselingkuhan Suami, Begini Kesaksian Orang Terdekat

JAKARTA – Viral seorang istri perwira TNI jadi tersangka usai membongkar perselingkuhan suaminya di media sosial. Kasus ini pun menyedot atensi publik.

Polisi pun menahan HSA, pria pemilik akun @ayoberanilaporkan6, lantaran unggahan di akun media sosialnya dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selain HSA, polisi menetapkan tersangka perempuan Anandira Puspita alias AP yang merupakan istri perwira TNI karena memasok foto dan informasi ke HSA yang bertugas menggugah ke medsos terkait perselingkuhan MHA oknum anggota TNI AD, yang merupakan suami dari Anandira.

Salah satu sumber dekat keluarga dokter TNI mengungkapkan kasus ini dimulai dari kurangnya restu dari keluarga kedua belah pihak saat melangsungkan pernikahan.

Sumber tersebut menegaskan sejak awal pihak keluarga Agam memang tidak ingin menanggapi persoalan itu. Ia melihat ada dua persoalan berbeda yang ramai di media.

Pertama keluarga Agam tidak terlibat dengan penahanan Anandira yang terjerat ITE. Dira terjerat ITE karena memblowup BA, perempuan teman Agam melalui salah satu media sosial. Kedua masalah yang terkait dugaan selingkuh yang kini sudah ditangani instansi tempat Agam bekerja.

“Memang dari awal pihak keluarga (Agam, red) memang tidak ingin bersuara,” tegasnya.

Menurutnya pihak keluarga dokter itu tidak ingin membuat runyam masalah rumah tangga itu. “Permasalahan bukan mohon maaf bukan tindak pidana berat. Ini hanya permasalahan keluarga antara suami istri gitu loh. Sejak awal dari keluarga sudah menasehati kedua belah supaya ini bisa diselesaikan dengan baiklah,” urainya.