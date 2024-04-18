Survei LSI: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi Naik Jadi 76,2 Persen

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) mendapati tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami peningkatan signifikan. Dari survei terbaru, approval rating-nya berada di angka 76,2 persen.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengungkapkan, mayoritas responden atau 76,2 persen merasa cukup dan sangat puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Ini menandai peningkatan dari survei sebelumnya pada Februari 2024 yang mencatat approval rating sebesar 75 persen.

"Mayoritas responden, 76,2 persen, merasa cukup dan sangat puas dengan kerja Presiden Joko Widodo,” kata Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Sikap Publik Terhadap Putusan KPU, Persidangan MK, dan Isu Nasional’ secara virtual, Kamis (18/4/2024).

Dari approval rating 76,2 persen terhadap Jokowi, sebanyak 62,1 persen responden merasa cukup puas, sementara 14,1 persen menyatakan sangat puas. "Jika ditotal menjadi 76,2 persen," tuturnya.

Alasan utama kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi, menurut survei LSI, adalah karena pembangunan infrastruktur, yang disebut oleh 20,1 persen responden. Alasan kedua adalah kemampuan Jokowi dalam memenuhi harapan publik yang diakui oleh 19,9 persen responden.