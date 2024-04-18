Panglima TNI Pimpin Sertijab Jabatan Strategis, Tiga Jenderal Penerbang Tempur Ini Resmi Bergeser

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin upacara Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan II kepada Marsda TNI M. Khairil Lubis, Sertijab Dansesko TNI dari Marsdya TNI Samsul Rizal kepada Marsda TNI Arif Widianto.

Selanjutnya Aspers Panglima TNI dari Marsda TNI Arif Widianto kepada Marsda TNI Mohammad Syafii serta Kapusdalops TNI dari Brigjen TNI Putra Widiastawa kepada Kolonel Inf Patar Mospa Sitorus, bertempat di Ruang Hening Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Panglima TNI menyampaikan bahwa, pergantian kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan suatu hal yang biasa.

Selain untuk pengembangan karier bagi Perwira yang bersangkutan, regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan memiliki arti penting untuk penyegaran organisasi, peningkatan kinerja, serta perbaikan produktivitas.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi,”ujar Panglima TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (18/4/2024).

“Kepada para Pejabat lama atas pelaksanaan tugasnya selama mengemban amanah jabatan dan terima kasih serta penghargaan yang tulus kepada para istri Pejabat Lama yang telah mendampingi dan memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan tugas suami, serta dalam membina IKKT Pragati Wira Anggini,” lanjutnya.