HOME NEWS NASIONAL

Soal Kasus Timah, Survei LSI: Mayoritas Publik Dukung Kejaksaan Mengusut Tuntas

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |20:07 WIB
Soal Kasus Timah, Survei LSI: Mayoritas Publik Dukung Kejaksaan Mengusut Tuntas
Ilustrasi korupsi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus korupsi PT Timah yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp271 triliun.

Melihat kasus yang tengah ditangani, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis temuan surveinya, bahwa masyarakat meyakini Kejagung akan menuntaskan kasus korupsi tersebut.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan, 40,1 persen dari responden mengetahui kasus korupsi PT Timah yang sedang ditangani Kejagung. Mayoritas dari mereka yakin bahwa Kejaksaan akan menuntaskan kasus tersebut.

"Dari mereka yang tahu kasus timah, sebanyak 68,4 persen percaya Kejaksaan akan mengusut tuntas kasus tersebut,” kata Djayadi saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Sikap Publik Terhadap Putusan KPU, Persidangan MK, dan Isu Nasional’ secara virtual, Kamis (18/4/2024).

Dari survei yang dilakukan LSI, hanya 28,3 persen responden yang memiliki pandangan berbeda. Ini menunjukkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap Kejaksaan dalam menyelesaikan kasus PT Timah.

