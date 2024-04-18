Karyawan Terjerat Narkoba, Lion Air: Siapa pun Terlibat Tidak Ada Ampun!

JAKARTA - Maskapai Penerbangan Lior Air buka suara atas keterlibatan karyawannya dalam peredaran narkotika yang berhasil diungkap Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

"Terkait karyawan kami kalau memang terbukti akan kami terminate, itu sudah pasti karena dari awal kami sudah punya komitmen pada saat kontrak, siapapun yang terlibat narkoba tidak ada ampun. Mungkin ini catatan buat seluruh karyawan kami," ujar Direktur Keselamatan dan Keamanan Lion Air, Iyus Susyanto pada wartawan, Kamis (18/4/2024).

BACA JUGA: Keterlibatan Agen Telik Sandi Perempuan Indonesia dalam Operasi Intelijen Masih Sedikit

Menurutnya, pihaknya mengapresiasi polisi yang telah mengungkap kasus peredaran narkotika itu meski melibatkan karyawannya. Pasalnya, Maskapai Lion Air sejatinya juga telah memiliki MoU dengan BNN dalam memberantas peredaran narkotika.

"Selama ini kami sudah bekerja sama dengan BNN yang di daerah dan tindakan yang sudah kami lakukan mungkin sudah sangat masif sebetulnya di internal. Saya bersyukur ini bisa terungkap, karena sebetulnya alangkah bagusnya mungkin nanti ada stakeholder lain yang bisa diundang ya, kenapa kok itu bisa lolos," tuturnya.

Dia menerangkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum karyawan Lion Air yang terlibat peredaran narkotika itu ke polisi. Kasus itu pun diharapkan bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua karyawannya untuk tak terlibat dengan narkotika.