HOME NEWS NASIONAL

Ribuan Mahasiswa Unjuk Rasa Tolak Intervensi Hasil Pemilu dan Tuntut MK Netral

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |18:51 WIB
Ribuan Mahasiswa Unjuk Rasa Tolak Intervensi Hasil Pemilu dan Tuntut MK Netral
A
A
A

JAKARTA - Ribuan massa gabungan dari mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi unjukrasa tolak segala upaya intervensi hasil pemilu dan MK harus netral bergulir di patung kuda, kawasan Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 18 April, siang.

Perwakilan aksi yang juga Mahasiswi Universitas Indraprasta (Unindra) PGRI Jakarta, Dea Rifda Nisrina, mengatakan, aksi hari ini sebagai bentuk dukungan kepada MK agar dalam memutuskan sengketa Pilpres 2024 yang akan dibacakan pada Senin, 22 April mendatang tak ada intervensi.

"Kami di sini mendukung MK untuk tetap netral dan memastikan bahwa MK bukanlah alat partai," tambahnya.

Dalam unjukrasa tersebut, para peserta juga membuat aksi teatrikal dengan memperagakan beberapa orang menggunakan topeng bergambar wajah Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tengah membawa rantai yang mengikat leher dua orang pria bertopeng wajah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dan Arief Hidayat.

Halaman:
1 2
      
