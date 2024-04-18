Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Aset eks Walikota Bekasi Rahmat Effendi Bakal Dilelang KPK, Berikut Daftarnya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |18:56 WIB
Aset eks Walikota Bekasi Rahmat Effendi Bakal Dilelang KPK, Berikut Daftarnya
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui perantaraan KPKNL Jakarta III, akan melaksanakan lelang barang rampasan eks Walikota Bekasi Rahmat Effendi. Lelang dilakukan didasaei putusan Pengadilan Tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara korupsi.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyampaikan, lelang akan dilaksanakan pada Selasa, 23 April 2024. Adapun masyarakat yang ikut lelang bisa memangakses portal.lelang.go.id dan/atau www.lelang.go.id atau langsung kunjungi KPKNL Jakarta III d/a Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 Jakarta Pusat .

"Calon peserta lelang bisa melihat obyek Lelang pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 jam 10.00 WIB s/d 12.00 WIB di Rupbasan KPK Jl. Dewi Sartika No.255, RT.1/RW.2, Cawang, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (18/4/2024).

Adapun rincian aset milik Rahmat yang bakal dilelang sebagai berikut:

Dalam 1 paket berupa 1 unit mobil Mercedes Benz/ S 320 warna Hitam Nomor Polisi DK 1972, Nomor Rangka MHL140033OL000218, Nomor Mesin 10499462081054, berikut BPKB Nomor Q-01394212 dan STNK Nomor 21392992.C atas nama SHERRA INGEWARDHANY, serta 1 buah kunci dan 1 handphone Samsung, model SM-G950FD, SN: RR8J40CNBLR dengan harga limit Rp128.520.000,00 dan uang jaminan Rp64.000.000,00.

Dalam 1 paket berupa 1 unit handphone Samsung Galaxy A50, nomor model SM-A505F/DS, nomor serial RR8M40KVCPF dan 1 unit handphone Samsung, model SM-A710F/DS dengan harga limit Rp1.062.000,00 dan uang jaminan Rp500.000,00.

Dalam 1 paket berupa 1 unit handphone Samsung Galaxy A31, nomor model SM-A315G/DS, nomor serial RR8N607YMVD dan 1 unit handphone Samsung Galaxy J7 (2016), nomor model SM-J710FN, nomor serial RR8HB0CVV7Y dengan harga limit Rp1.564.000,00 dan uang jaminan Rp750.000,00.

1 unit handphone Samsung Galaxy Note 8, nomor model SM-N950F/DS, nomor serial RR8J90KARBM dengan harga limit Rp1.206.000,00 dan uang jaminan Rp603.000,00.

Halaman:
1 2
      
