Salip MK dan KPK, Kejaksaan Jadi Lembaga Hukum Paling Dipercaya Publik

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga hukum paling dipercaya publik. Bahkan, menyalip Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut tergambar dari hasil jajak pendapat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Menurut Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan mencapai 74 persen, melebihi lembaga hukum lainnya, seperti MK dan KPK.

"Kejaksaan menjadi lembaga hukum paling dipercaya publik,” kata Djayadi saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Sikap Publik Terhadap Putusan KPU, Persidangan MK, dan Isu Nasional’ secara virtual, Kamis (18/4/2024).

Adapun MK menduduki peringkat kedua dengan kepercayaan publik 73 persen, diikuti oleh pengadilan 71 persen, Polri 70 persen, dan KPK 63 persen.

LSI juga menemukan bahwa kinerja Kejaksaan dalam mengusut kasus-kasus korupsi mendapat apresiasi dari publik. Tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan mengalami kenaikan yang signifikan, dari 67 persen pada Februari 2024 menjadi 74 persen pada temuan survei terbaru.

"Keberanian Kejaksaan dalam membongkar kasus-kasus besar dan high profile, mendapat apresiasi dan dukungan masyarakat," tuturnya.