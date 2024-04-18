Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dilaporkan ke DKPP, Begini Reaksi Ketua KPU soal Dugaan "Hubungan Romantis" dengan Petugas PPLN

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |19:11 WIB
Dilaporkan ke DKPP, Begini Reaksi Ketua KPU soal Dugaan
Ketua KPU RI Hasyim Asyari (Foto: Giffar Rivana)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan merespon lebih lanjut perihal laporan dirinya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (18/4/2024) sore. Ketua KPU dilaporkan atas dugaan perbuatan asusila terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

"Nanti saja Mas saya tanggapi pada waktu yang tepat. Mohon maaf ya," ujar Hasyim saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkat, Kamis (18/4/2024).

Diketahui, laporan tersebut dilayangkan oleh seorang PPLN melalui Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FKUI) sebagai kuasa hukum korban.

"Pada hari ini kita melaporkan ketua KPU ke DKPP atas pelanggaran etik integritas dan profesionalitas yang diduga melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal, hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri," ujar kuasa hukum korban Aristo Pangaribuan di gedung DKPP Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2024).

"Ya hubungan romantis, merayu, mendekati untuk nafsu pribadinya," sambungnya.

Dia mengatakan, tindakan Hasyim terhadap seorang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) telah berlangsung sejak Agustus 2023 hingga Maret 2024. Menurutnya, sebagai ketua KPU, Hasyim memanfaatkan jabatannya itu untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai norma.

"Kalau masih ingat sebelumnya kan perbuatan serupa Ketua KPU dengan Hasnaeni alias wanita emas, nah ini tipologi perbuatannya mirip-mirip. Tapi kalau pada Hasnaeni dia itu adalah ketua umum partai punya kepentingan, ini klien kami seorang perempuan petugas PPLN dia tidak punya kepentingan apapun, dia merasa menjadi korban dari hubungan relasi kuasanya," sambungnya.

