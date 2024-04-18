Menko Polhukam Mengaku Sedih, Korban Pornografi Sampai Menyasar Disabilitas hingga Anak PAID

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menginisiasi terbentuknya Satgas untuk menangani kasus pornografi terhadap anak. Hadi menyebut permasalahan ini serius sebab korban yang disasar tak tanggung-tanggung.

"Permasalahan ini permasalahan yang sangat serius. Korbannya tidak tanggung-tanggung dari anak disabilitas, anak-anak SD, SMP dan SMA bahkan PAUD jadi korban," kata Hadi dalam konferensi pers, Kamis (18/4/2024).

Bahkan kasus pornografi anak, kata dia, juga menyasar pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Kasus pornografi anak ini menjadi tambah serius lantaran pelaku-pelakunya diduga berasal dari orang dekat korban/

"Memang rata-rata (usia) 12-14 tahun. Termasuk anak-anak didik kita di Pesantren yang sering jadi korban dan pelakunya justru orang yang dikenal dan orang dekat (korban)," tegasnya.