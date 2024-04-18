Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ngeri! Menko Polhukam Sebut Konten Pornografi Anak Indonesia Peringkat 4 Dunia

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |19:43 WIB
Ngeri! Menko Polhukam Sebut Konten Pornografi Anak Indonesia Peringkat 4 Dunia
Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah membentuk Satgas penangangan untuk kasus pornografi anak di Indonesia. Satgas ini dibentuk dengan merangkul sebanyak enam Kementerian, Polri, Kejaksaan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahjanto menjelaskan Satgas ini dibuat untuk lantaran tiap-tiap Kementerian telah memiliki regulasi yang kuat dalam kasus pornografi anak. Sehingga diharapkan Satgas ini bsia mensinergikan kerja lintas Kementerian.

"Kita akan bentuk Satgas untuk mensinergikan dan mengkolaborasikan tentunya lintas kementerian dengan merumuskan rencana aksi," kata Hadi di Kantor Kemenkopolhukam, Kamis (18/4/2024).

Adapun selain Kementerian Polhukam, Kementerian lain yang terlibat di antaranya Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pembentukan Satgas ini juga dilatarbelakangi konten pornografi anak di Indonesia yang melambung tinggi perlu ditindak serius.

"Permasalahan ini sangat serius, korbannya dari disabilitas anak-anak SD, SMP dan SMA bahkan PAUD jadi korban," kata Hadi.

"Kalau kita lihat dari laporan yang dihimpun dari National Centre for Missing Exploited Children bahwa temuan konten kasus pornografi anak di Indonesia selama 4 tahun sebanyak 5.566.015 juta kasus. Indonesia masuk peringkat empat secara internasional dan peringkat 2 dalam regional ASEAN," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170497//prabowo-QbJ7_large.jpg
Prabowo Lantik Menko Polkam dan Menpora Siang Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170341//presiden_prabowo_subianto-XNhk_large.jpeg
Prabowo Siap Umumkan Menko Polkam Baru? Nama Djamari Chaniago Mencuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/519/3163083//pelecehan-N7sG_large.jpg
Cemburu, Pria Asal Jaksel Nekat Sebar Video Syur Pacar ke Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161636//porno-4HDB_large.jpg
Rekam Majikan Bugil, ART di Bekasi Ternyata Diancam Video Syurnya Akan Disebar sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161625//pornografi-2N08_large.jpg
Nekat! ART di Bekasi Rekam Majikan Sedang Bugil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156570//lapas-BVjZ_large.jpg
Terbongkar Kasus Open BO Dikendalikan Napi, Begini Penjelasan Kalapas Cipinang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement