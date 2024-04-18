Gunung Marapi Erupsi, PVMBG Minta Warga Pakai Masker jika Terjadi Hujan Abu

JAKARTA - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan terjadi erupsi pada Gunung Marapi yang terletak di Sumatera Barat (Sumbar) pada kamis (18/4/2024) sore.

"Terjadi erupsi G. Marapi pada hari Kamis, 18 April 2024, pukul 15:29 WIB. Tinggi kolom erupsi tidak teramati. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 26.7 mm dan durasi 34 detik," tulis PVMBG dalan website resmi.

PVMBG juga mengimbau agar warga yang tinggal di sekitar gunung itu, untuk selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya lahar yang dapat terjadi terutama di saat musim hujan. Pihaknya juga telah mengeluarkan larangan jarak aman masyarakat untuk melakukan aktivitas dengan radius jarak 4,5 KM.

"Masyarakat di sekitar Gunung Marapi dan pendaki / pengunjung / wisatawan agar tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 4.5 km dari pusat erupsi (Kawah Verbeek) Gunung Marapi," sambungnya.