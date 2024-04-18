Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Arus Balik 2024, Volume Kendaraan di Sejumlah Gerbang Tol Wilayah Trans Jawa Meningkat

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |21:48 WIB
Arus Balik 2024, Volume Kendaraan di Sejumlah Gerbang Tol Wilayah Trans Jawa Meningkat
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melaporkan terjadi peningkatan volume lalu lintas kendaraan di sejumlah Gerbang Tol (GT) Wilayah Trans Jawa yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Terutama pada H1 s.d H+6 periode arus balik Hari Raya Idul Fitri 1445 H yang berlangsung selama (10-17 April 2024) lalu.

Untuk wilayah Jawa Barat, tepatnya di Gerbang Tol Cikampek Utama Sebanyak 524.726 kendaraan yang masuk dari Wilayah Timur Trans Jawa melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama. Total volume kendaraan yang melewati GT Cikampek Utama ini naik 152,0% jika dibandingkan lalu lintas (lalin) normal sebanyak 208.244 kendaraan.

"Sedangkan untuk kendaraan menuju Wilayah Timur Trans Jawa tercatat sebanyak 268.672 kendaraan atau naik 29,02% dari lalu lintas normal sebanyak 208.233 kendaraan,"kata VP. Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo dalam keterangannya, Kamis (18/4/2024).

Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah di GT Kalikangkung volume kendaraan GT Kalikangkung menuju Jakarta, pada H1 s.d H+6 Hari Raya Idul Fitri 1445 H tercatat sebanyak 360.685 kendaraan atau naik 202,96% dari lalu lintas normal sebanyak 119.053 kendaraan.

"Untuk kendaraan yang menuju Semarang tercatat sebanyak 149.467 kendaraan atau naik 19,45% dari lalu lintas normal sebanyak 125.125 kendaraan,"katanya.

Halaman:
1 2
      
