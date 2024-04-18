Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi: Sopir Fortuner Arogan Ngaku Adik Jenderal Merenung saat Tahu Videonya Viral

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |07:29 WIB
Polisi: Sopir Fortuner Arogan Ngaku Adik Jenderal Merenung saat Tahu Videonya Viral
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pria berinisial PWGA yang merupakan sopir Fortuner arogan mengaku merenung di hotel dan enggan pulang setelah video arogannya viral. Bahkan PWGA yang kini telah jadi tersangka itu enggan pulang ke rumahnya.

Kanit 2 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Anggi Fauzi Hasibuan mengatakan, awalnya perilaku arogannya viral di media sosial. Setelah dihubungi orang dan mengetahui videonya viral, dia memilih merenung di hotel kawasan Lembang, Jawa Barat.

"Ada yang menelepon dia, dari situ, awalnya kan dia mau liburan karena musim libur panjang. Pengakuan dia, dia hanya di hotel, merenung," kata Anggi saat dihubungi, Rabu (17/4/2024).

Saat di hotel, dia mengadukan peristiwa yang ada kepada kakaknya yang juga purnawirawan TNI. Pelaku juga mengaku diarahkan kakaknya untuk membuang pelat dinas TNI tersebut. Namun pihak kepolisian masih mendalami pengakuan PWGA tersebut.

Tidak sampai di situ, pelaku enggan pulang ke rumahnya dan hanya menginap di rumah kakak yang lainnya di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Di sanalah, pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku beserta Fortuner sebagai barang bukti yang saat itu ditutup menggunakan terpal.

"(Saat ditangkap) yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan. Cuma ada upaya seperti, dia tidak kembali ke rumahnya. Dia ditangkapnya itu di tempat kakaknya dia," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
