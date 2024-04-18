Nahas! Lansia Meninggal Tertimpa Atap Rumah saat Tertidur di Cilodong

DEPOK - Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah Kota Depok, Jawa Barat dan sekitarnya pada Rabu 17 April 2024 kemarin. Namun, nahas seorang nenek berinisial A (76) meninggal dunia usai tertimpa atap rumah yang diduga ambruk saat tertidur lelap di wilayah Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat.

Babinsa TNI setempat, Serka Erwin Haryanto menjelaskan kronologi berawal sekira pukul 17.30 WIB terjadi angin kencang saat hujan deras yang mengakibatkan 1 rumah atapnya rusak dan adanya warga didalamnya meninggal dunia akibat runtuhnya atap.

"Babinsa mendapat informasi ada warga bahwa ada warga yang tertimpa runtuhan atap rumah akibat dari angin kencang korban pada saat kejadian sedang tidur di kamarnya korban merupakan orang tua dari pemilik rumah Bapak Jayadi," kata Serka Erwin dalam keterangannya dikutip, Kamis (18/4/2024).

Serka Erwin menambahkan bahwa korban A sempat dilarikan ke RSU Hasanah Graha Afiah (HGA) di Jalan Raden Saleh, Sukmajaya. Namun tidak tertolong nyawa korban.

"Korban sempat di bawa ke RS HGA namun nyawanya tidak tertolong," ujarnya.

Lebih lanjut, Serka Erwin menyebut Babinsa telah berkordinasi dengan Lurah untuk menghubungi Dinas terkait agar mendapat bantuan perbaikan dan santunan kepada korban yang meninggal.

(Fakhrizal Fakhri )