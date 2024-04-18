JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat belasan RT di wilayah Jakarta Timur terendam banjir pada Kamis (18/4/2024) pagi ini. Adapun ketinggian banjir bervariasi hingga 80 centimeter.
Hal itu disebabkan intensitas hujan di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Rabu 17 April 2024, kemarin menyebabkan kenaikan status Pos Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) pada pukul 19.00 WIB dan sejumlah pos pantau pintu air di Jakarta.
"Update pukul 07.00 WIB, BPBD mencatat genangan yang ada saat ini mengalami kenaikan dari 13 RT menjadi 18 RT atau 0.059% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI, Isnawa Adji dalam keterangannya.
Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:
Jakarta Timur terdapat 18 RT yang terdiri dari:
Kel. Bidara Cina
Jumlah: 4 RT
Ketinggian: 30 s.d 40 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
Kel. Kampung Melayu
Jumlah: 8 RT
Ketinggian: 40 s.d 80 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
Kel. Cawang
Jumlah: 5 RT
Ketinggian: 30 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
Kel. Cililitan
Jumlah: 1 RT
Ketinggian: 60 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung