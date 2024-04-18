Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Meluas, Banjir Rendam 18 RT di Jaktim Imbas Luapan Kali Ciliwung

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |08:41 WIB
Meluas, Banjir Rendam 18 RT di Jaktim Imbas Luapan Kali Ciliwung
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat belasan RT di wilayah Jakarta Timur terendam banjir pada Kamis (18/4/2024) pagi ini. Adapun ketinggian banjir bervariasi hingga 80 centimeter.

Hal itu disebabkan intensitas hujan di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Rabu 17 April 2024, kemarin menyebabkan kenaikan status Pos Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) pada pukul 19.00 WIB dan sejumlah pos pantau pintu air di Jakarta.

"Update pukul 07.00 WIB, BPBD mencatat genangan yang ada saat ini mengalami kenaikan dari 13 RT menjadi 18 RT atau 0.059% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI, Isnawa Adji dalam keterangannya.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Timur terdapat 18 RT yang terdiri dari:

Kel. Bidara Cina

Jumlah: 4 RT

Ketinggian: 30 s.d 40 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Kel. Kampung Melayu

Jumlah: 8 RT

Ketinggian: 40 s.d 80 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Kel. Cawang

Jumlah: 5 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Kel. Cililitan

Jumlah: 1 RT

Ketinggian: 60 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

