Polisi Ungkap Fakta Baru di Kasus Selebgram Meli Joker Gantung Diri saat Live IG





JAKARTA-Polisi menegaskan belum ditemukan adanya indikasi selebgram Fitri Meliana alias Meli Joker di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mengalami kekerasan oleh orang lain sebelum tewas gantung diri.

"Sejauh ini dari hasil penyelidikan belum ditemukan unsur tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain," ujar Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama, AKP Suwarno pada wartawan, Kamis (18/4/2024).

"Jadi dari hasil analisa kami itu gantung diri murni masih dilakukan oleh korban," sambung Suwarno.

BACA JUGA: Selebgram Meli Joker Kerap Melakukan Percobaan Bunuh Diri Sebanyak 5 Kali

Berdasarkan pemeriksaan saksi, mulai dari tetangga, keluarga, teman dekat, hingga kekasih Meli Joker, korban cenderung kerap menyakiti diri sendiri saat ada masalah.

Bahkan, kata dia, aksi percobaan bunuh diri tersebut sudah kerap dilakukan Selebgram Meli Joker beberapa kali.

"Kami lakukan pemeriksaan terhadap pacarnya juga bahwa tidak ada yang menguatkan si pacarnya ini melakukan kekerasan terhadap korban," tuturnya.