Tragis, Nenek Tewas Tertimpa Puing Atap Rumah Ambruk di Depok, Begini Kronologinya

DEPOK - Seorang nenek berinisial A (76) di Kampung Bakung RT 1/5, Cilodong tewas usai tertimpa puing atap rumah yang ambruk imbas hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Kota Depok, Jawa Barat dan sekitarnya pada Rabu 17 April 2024 sore.

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menjelaskan kronologi berawal sekira pukul 16.30 WIB saat korban sedang istirahat tertidur di kamar dan sedang hujan deras dan angin.

"Tiba-tiba atap rumah korban tertimpa puing-puing, atap rumah yang terbang akibat angin kencang, yang mengakibatkan korban mengalami luka di atas bibir dan pipi sebelah kiri," kata Made saat dikonfirmasi, Kamis (18/4/2024).

Made menambahkan, korban sempat dibawa ke rumah sakit HGA Sukmajaya. Kemudian, dirujuk ke rumah sakit Hermina karena rumah sakit Hermina tidak menerima akhirnya korban dirujuk ke rumah sakit Alia Pancoran Mas.

"Dari sana diketahui bahwa korban dinyatakan oleh dokter sudah meninggal dunia sekira pukul 19.15 WIB," ujarnya.

Lebih lanjut, Made memastikan dari pihak keluarga korban tidak akan menuntut pihak manapun dan telah membuat surat pernyataan di atas materai.

(Arief Setyadi )