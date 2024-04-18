Polisi Minta Hentikan Sebar Video Bunuh Diri Selebgram Meli Joker

JAKARTA - Polisi meminta masyarakat untuk menghentikan penyebaran video peristiwa gantung diri selebgram berinisial FM alias Meli Joker yang viral di media sosial (medsos) tersebut. Sebabnya, jangan sampai video tersebut menjadi contoh bagi orang lainnya.

"Ini sudah beredar luas di medsos, agar anak-anak kita kedepan, keluarga kita, jangan sampai mengikuti jejaknya. Mohon untuk media atau orang-orang yang main medsos untuk tidak menyebarkannya lagi atau menyetopnya supaya tak menjadi contoh generasi kita kedepan," ujar Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama, AKP Suwarno pada wartawan, Kamis (18/4/2024).

Menurutnya, peristiwa gantung diri tersebut tak patut untuk dijadikan sebagai contoh. Selain itu, keluarga korban pun tengah berduka sehingga sudah sepatutnya masyarakat turut mendoakan yang baik saja, bukan menyebarkannya secara luas.

"Hal tersebut tidak baik dan tidak dibenarkan oleh hukum maupun dari agama kita," katanya.

Dia menambahkan, kematian Meli itu sejatinya murni bunuh diri. Tak ada indikasi kekerasan yang dilakukan oranh lain padanya berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan visum dari rumah sakit.

(Fakhrizal Fakhri )