Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Minta Hentikan Sebar Video Bunuh Diri Selebgram Meli Joker

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |10:48 WIB
Polisi Minta Hentikan Sebar Video Bunuh Diri Selebgram Meli Joker
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi meminta masyarakat untuk menghentikan penyebaran video peristiwa gantung diri selebgram berinisial FM alias Meli Joker yang viral di media sosial (medsos) tersebut. Sebabnya, jangan sampai video tersebut menjadi contoh bagi orang lainnya.

"Ini sudah beredar luas di medsos, agar anak-anak kita kedepan, keluarga kita, jangan sampai mengikuti jejaknya. Mohon untuk media atau orang-orang yang main medsos untuk tidak menyebarkannya lagi atau menyetopnya supaya tak menjadi contoh generasi kita kedepan," ujar Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama, AKP Suwarno pada wartawan, Kamis (18/4/2024).

Menurutnya, peristiwa gantung diri tersebut tak patut untuk dijadikan sebagai contoh. Selain itu, keluarga korban pun tengah berduka sehingga sudah sepatutnya masyarakat turut mendoakan yang baik saja, bukan menyebarkannya secara luas.

"Hal tersebut tidak baik dan tidak dibenarkan oleh hukum maupun dari agama kita," katanya.

Dia menambahkan, kematian Meli itu sejatinya murni bunuh diri. Tak ada indikasi kekerasan yang dilakukan oranh lain padanya berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan visum dari rumah sakit.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170825/viral-L1qX_large.jpg
Viral! Siswi SMP Berusia 13 Tahun di Jaktim Tewas Gantung Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031/gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836/mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/519/3161773/bunuh_diri-FEY6_large.jpg
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486/mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/525/3158031/bandung-Tw5c_large.jpg
Duh! Dimarahi Guru, Pelajar SD di Bandung Nekat Coba Bunuh Diri Naik Menara 25 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement