Breaking News! Tabrakan Beruntun di Tol Gunung Putri Libatkan Dua Truk Trailer hingga Bus

Tabrakan Beruntun di Tol Gunung Putri/Tangkapan layar media sosial

JAKARTA- Kecelakaan melibatkan dua truk trailer, satu bus dan satu city car terjadi di pintu keluar atau exit Tol Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (18/4/2024).

Akibat peristiwa tabrakan beruntun tersebut, beberapa kendaraan terlihat mengalami kerusakan yang cukup parah.

Dilansir dari akun media sosial Instagram, peristiwa kecelakaan tersebut melibatkan tiga kendaraan.

Satu kendaraan trailer paling belakang terlihat rusak pada bagian depan dan pada bagian ban depan.

"Terjadi kecelakaan beruntun melibatkan 2 trailer, 1 bus, dan 1 city car di exit Tol Gunung Putri arah Sentul. Saat ini sedang dalam penanganan petugas," tulis dalam caption tersebut.

Kemudian mobil trailer depannya mengalami kerusakan pada bagian belakang. Kemudian satu bus dan sebuah city car rusak.