HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tolak Penutupan Jalan, Ratusan Warga Tangsel Demo Blokir Jalan Provinsi

Hambali , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |11:02 WIB
Warga Tangsel demo tolak penutupan jalan (Foto: Hambali)
Warga Tangsel demo tolak penutupan jalan (Foto: Hambali)
A
A
A

TANGSEL - Ratusan warga menggelar aksi memblokir jalan di persimpangan Muncul, Setu, Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (18/4/2024). Sontak jalur penghubung antara Tangsel dan Bogor itu tak bisa dilalui.

Aksi demo itu berlangsung sejak pagi sekira pukul 09.00 WIB. Ratusan warga berkumpul seraya membawa poster-poster dan spanduk penolakan. Mereka menentang rencana penutupan Jalan Raya Serpong-Parung oleh pihak Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Mobil komando aksi memalang di tengah badan jalan. Sementara massa warga berkumpul di sisi jalan, sebagiannya memalang jalan dengan sejumlah material kayu dan batu di Persimpangan Muncul.

"Kalau aksi ini tidak ditanggapi, kalau rencana penutupan jalan masih dilakukan maka jangan salahkan kami akan menggelar aksi berjilid-jilid," ujar salah satu orator yang juga Ketua Karang Taruna Muncul, Bari, di atas mobil komando aksi.

Di antara kebanyakan pedemo merupakan kalangan ibu-ibu paruh baya. Mereka ikut berorasi dan memampang poster menolak rencana penutupan jalan.

"Bedak boleh luntur, make up boleh pudar, tapi semangat kita menolak penutupan jalan ini jangan sampai kendor," ucap seorang ibu paruh baya yang tengah berorasi.

Halaman:
1 2
      
