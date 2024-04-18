Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3.643 Personel TNI-Polri Diterjunkan Amankan Demo di Sekitar Monas

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |11:15 WIB
3.643 Personel TNI-Polri Diterjunkan Amankan Demo di Sekitar Monas
Pengamanan demo di sekitar Monas (Foto: Giffar Rivana)
JAKARTA – Sebanyak 3.643 personel gabungan yang terdiri dari TNI-Polri, Pol PP dan juga Dishub siap melakukan pengamanan untuk memperlancar jalannya aksi yang akan dilakukan di sekitaran, Monas, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2024).

"Hari ini, kami siap mengamankan warga yang akan menyampaikan pendapat dan kami menerjunkan 3.643 personel gabungan TNI, Polri yang dibantu Pol PP serta Dishub yang nantinya akan dibagi di beberapa titik pengamanan di sekitaran Monas," ucap Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.

Susatyo mengatakan, nantinya, pihaknya sudah akan melakukan rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan secara situasional tergantung kondisi di lapangan.

"Jika diperlukan, (rekayasa lalu lintas) lanjutnya, akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas maka kami imbau untuk masyarakat yang akan melintas di sekitaran Monas agar mencari jalan alternatif lainnya dikarenakan akan ada aksi penyampaian pendapat," tutur Susatyo.

Siapa saja yang akan menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana diatur dalam undang-undang penyampaian pendapat hak setiap warga negara, tentunya harus memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya, sehingga aturan dalam undang-undang penyampaian pendapat di muka umum harap di patuhi supaya semua kegiatan berjalan dengan aman dan kondusif.

"Tidak lupa Kapolres menegaskan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negoisasi, pelayanan serta humanis," ujar Susatyo.

(Arief Setyadi )

      
polri tni Demo di Monas Demo
