HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Truk Kecelakaan di Tol Jagorawi, 1 Orang Terluka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |11:20 WIB
2 Truk Kecelakaan di Tol Jagorawi, 1 Orang Terluka
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Dua truk mengalami kecelakaan di ruas Tol Jagorawi KM 23, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Satu orang dilaporkan terluka.

Kanit Gakkun Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 07.00 WIB. Awalnya, truck wingbox nomor polisi B 9823 UEU datang dari arah Jakarta menuju Bogor di lajur 1.

"Setibanya di TKP menabrak bagian belakang truk trailer B 9687 RV di depannya," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Kamis (18/4/2024).

Dalam kecelakaan ini, bagian depan kendaraan truk wingbox mengalami kerusakan pada bagian depan. Diduga, sopir truk wingbox tidak hati-hati dan konsentrasi pada saat mengemudikan kendaraannya.

"Sehingga menjadi penyebab terjadi kecelakaan," tambahnya.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Hanya saja, sopir truk wingbox mengalami luka ringan dan sudah dibawa ke rumah sakit.

"Pengemudi wingbox mengalami luka-luka dibawa ke RS Bina Husada Cibinong," tutupnya.

(Arief Setyadi )

      
