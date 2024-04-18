Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Aksi Dua Massa, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |14:47 WIB
Ada Aksi Dua Massa, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup
Aksi massa di patung kuda (foto: dok MPI)
JAKARTA - Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat ditutup pada Kamis (18/4) siang. Penutupan akses lalu lintas itu dilakukan imbas adanya aksi yang digelar.

Pantauan di lokasi, Jalan Medan Merdeka Barat dari arah Bundaran Hotel Indonesia telah ditutup sejak pukul 12.52 WIB. Adapun polisi juga menutup Jalan Merdeka Barat dari arah Istana Kepresidenan.

Meski demikian, akses dari Tanah Abang masih bisa mengarah ke Jalan Medan Selatan melalui mengitari Air Mancur Patung Kuda di sebelah kanan jalan. Adapun belum terlihat kepadatan yang berarti atas penutupan jalan itu.

Adapun massa aksi terlihat sudah berdatangan di sekitar area Patung Kuda. Massa aksi terlihat terbagi dari dua massa yang berbeda. Polisi membatasi dua aksi massa itu dengan pagar yang dijaga ketat. Mereka pun masing-masing melakukan orasinya.

"Kami mendorong MK tetap independen kerja sesuai regulasi prosedur yang ditetapkan, jangan mencoba untuk diintervensi kelompok yang memiliki kepentingan sendiri, bukan untuk rakyat Indonesia," kata orator dari Mobil Komando.

