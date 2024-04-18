Ada Aksi Dua Massa, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

JAKARTA - Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat ditutup pada Kamis (18/4) siang. Penutupan akses lalu lintas itu dilakukan imbas adanya aksi yang digelar.

Pantauan di lokasi, Jalan Medan Merdeka Barat dari arah Bundaran Hotel Indonesia telah ditutup sejak pukul 12.52 WIB. Adapun polisi juga menutup Jalan Merdeka Barat dari arah Istana Kepresidenan.

Meski demikian, akses dari Tanah Abang masih bisa mengarah ke Jalan Medan Selatan melalui mengitari Air Mancur Patung Kuda di sebelah kanan jalan. Adapun belum terlihat kepadatan yang berarti atas penutupan jalan itu.

BACA JUGA: Alasan Habib Rizieq Ajukan Amicus Curiae ke MK Terkait Kasus Sengketa Pilpres 2024

Adapun massa aksi terlihat sudah berdatangan di sekitar area Patung Kuda. Massa aksi terlihat terbagi dari dua massa yang berbeda. Polisi membatasi dua aksi massa itu dengan pagar yang dijaga ketat. Mereka pun masing-masing melakukan orasinya.

"Kami mendorong MK tetap independen kerja sesuai regulasi prosedur yang ditetapkan, jangan mencoba untuk diintervensi kelompok yang memiliki kepentingan sendiri, bukan untuk rakyat Indonesia," kata orator dari Mobil Komando.