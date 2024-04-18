3.643 Personil Gabungan Dikerahkan Amankan Aksi di Kawasan Monas

JAKARTA - Sebanyak 3.643 personel gabungan TNI, Polri, dan Dishub dikerahkan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat di muka umum yang berlangsung siang ini di sekitaran Monas Jakarta Pusat. Kamis (18/04/2024).

"Hari ini kami siap mengamankan warga yang akan menyampaikan pendapat, dan kami menerjunkan 3.643 personel gabungan TNI, Polri yang dibantu Pol PP serta Dishub yang nantinya akan di bagi di beberapa titik pengamanan di sekitaran Monas," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.

Meski demikian, pihaknya belum dapat memastikan apakah akan melakukan rekayasa lalu lintas atau tidak. Rekayasa lalu linyas akan dilakukan melihat situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.

"Jika diperlukan, lanjutnya, akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Maka kami himbau untuk masyarakat yang akan melintas di sekitaran Monas agar mencari jalan alternatif lainnya dikarenakan akan ada aksi penyampaian pendapat," jelasnya.