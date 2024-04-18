Coba Hilangkan Barbuk, Pengemudi Fortuner Arogan Buang Pelat Dinas TNI Palsu ke Sungai

JAKARTA- Sopir mobil Fortuner bersikap arogan berinisal PWGA ternyata mencoba menghilangkan barang bukti (barbuk) membuang pelat dinas TNI ke sebuah sungai di daerah Lembang, Bandung.

"Ketika di Bandung, pelat nomor tersebut dibuang di sebuah sungai di Lembang," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra, Kamis (18/4/2024).

Pelat dinas TNI dengan nomor 84337-00 itu dibuang setelah PWGA mengetahui peristiwa cekcok dengan pengendara lainnya viral di media sosial.

Meski demikian, pelat dinas TNI itu akhirnya kembali didapatkan setelah penyidik menyisir sungai yang dimaksud oleh tersangka. Kini, benda itu telah dijadikan alat bukti dalam kasus dugaan penggunaan dan pemalsuan.

"Setelah mendapat keterangan tersebut tim daripada Subdit Resmob Polda Metro Jaya melakukan pencarian terhadap pelat nomor yang dibuang di daerah Lembang, Bandung. Alhamdulillah pelat nomor tersebut berhasil ditemukan," sebutnya.

Selain pelat dinas palsu tersebut, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti lain di antaranya Surat Tanda Nomor Registrasi Pinjaman dengan Nomor: 1641/MA/XI/2022 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2023 milik pelapor. Satu buah baju hardrock warna putih yang dipakai tersangka.