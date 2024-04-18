Kecelakaan Beruntun di Ciampea Bogor, 3 Orang Terluka

BOGOR - Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raua Ciampea, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Tiga orang mengalami luka luka.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 13.00 WIB. Awalnya, terdapat mobil Daihatsu Sigra yang bergerak dari arah Cibungbulang menuju Bogor.

"Setibanya di TKP bergerak ke kanan mendahului kendaraan minibus nomor polisi tidak diketahui (melanjutkan perjalanan)," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Kamis (18/4/2024).

Mobil tersebut pun menabrak bagian samping kanan belakang angkot di depannya. Mobil angkot terdorong sehingga menabrak motor Yamaha Xride di depannya dan posisi terkahir angkot terguling miring.

"Dan terjadi kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

BACA JUGA: Ribuan Mahasiswa Unjuk Rasa Tolak Intervensi Hasil Pemilu dan Tuntut MK Netral

Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun ini. Tetapi, terdapat tiga orang yakni pengemudi angkot dan penumpang serta pemotor mengalami luka-luka.

"Kerugian materi Rp 7 juta," tutupnya.

(Arief Setyadi )