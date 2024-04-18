Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ternyata! Sopir Fortuner Pakai Pelat TNI Palsu Seorang Karyawan Swasta

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |19:11 WIB
Ternyata! Sopir Fortuner Pakai Pelat TNI Palsu Seorang Karyawan Swasta
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap identitas pengemudi mobil Toyota Fortuner berpelat TNI palsu yang ugal-ugalan ditol Jakarta-Cikampek KM 56. Pengemudi Fortuner tersebut bernama Ir. Pierre W.G. Abraham seorang karyawan swasta.

"Identitas tersangka yaitu inisial PWGA. Lahir di Manado, 1 Agustus 1971," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra dalam konferensi pers, Kamis (18/4/2024).

"Merupakan karyawan swasta yang beralamat di Jalan mardani raya, Kelurahan cempaka putih Barat Jakpus," imbuhnya.

Wira menambahkan, pelat nomor tersebut milik kerabat Pierre. Namun, diketahui pelat tersebut dilakukan pemutihan oleh Mabes TNI hingga akhirnya dipakai oleh Marsekal Muda Purn TNI Asep Adang Supriyadi, pelapor dalam kasus tersebut.

