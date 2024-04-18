Baliho di Simpang Parung Bingung Depok Ambruk Imbas Hujan Disertai Angin Kencang

DEPOK - Sebuah baliho raksasa di persimpangan Parung Bingung Jalan Raya Sawangan, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok roboh menimpa pintu sebuah mobil Kijang Innova B 1408 CYG pada Kamis (18/4/2024) sore. Adapun baliho roboh diduga akibat hujan deras disertai angin kencang melanda Depok dan sekitarnya sekira pukul 16.30 WIB

"Benar telah terjadi baliho roboh akibat angin dan hujan deras di sertai petir, ada korban kendaraan mobil Kijang Innova dengan nomor polisi B 1408 CYG kerusakan atas pintu tengah samping kiri, lanjut menghubungi pihak pemadam kebakaran biar cepat di evakuasi," kata Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi dalam keterangannya.

Made menyebut kerugian akibat insiden baliho roboh ditaksir mencapai Rp3 juta rupiah.

Sementara itu, pada unggahan laman Instagram @polsekpancoranmasdepok terlihat sejumlah anggota Satlantas hingga petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan mengatur lalu lintas serta berupaya mengevakuasi baliho yang roboh tersebut.

"Anggota Satlantas Polsek Pancoran Mas Melaksanakan Pengaturan Lalu Lintas serta membantu Evakuasi atas kejadian Baliho yang roboh di pertigaan Parung Bingung Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok," jelasnya.

(Awaludin)