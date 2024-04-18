Ruko di Jalan Mampang Prapatan Kebakaran, 15 Unit Damkar Diterjunkan

JAKARTA - Rumah Toko (Ruko) yang berlokasi di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 31-32, RT 001, RW 003, Jakarta Selatan kebakaran. Kebakaran di Ruko tersebut dilaporkan terjadi sekira pada pukul 19.40 WIB.

Petugas Suku Dinas (Sudin) Pemadam Kebakaran (Damkar) Jaksel memperoleh informasi tersebut dari warga. Saat ini, sebanyak 15 unit damkar telah diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api.

"Iya (kebakaran). Sementara 15 unit (Damkar) berikut penunjang," kata Satgas Damkar Jakarta Selatan, Ary Santoso saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Kamis (18/4/2024).

Ary belum mendapatkan informasi lebih detail ihwal kebakaran yang melanda ruko di Mampang Prapatan tersebut. Sebab, petugas masih berjibaku untuk memadamkan api di ruko tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)