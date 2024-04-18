Gangguan Jiwa, Wanita Ini Ngamuk di Minimarket hingga Pukuli Pengendara di Bekasi

BEKASI – Diduga alami gangguan kejiwaan, seorang wanita di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengamuk di minimarket hingga sejumlah kaca pecah, selain itu wanita tersebut juga ngamuk di sebuah warung klontong dan mengobrak abrik dagangan hingga berantakan.

Usai vidionya viral di media social, membuat warga sekitar resah, pihak terkait langsung menjemput wanita tersebut dan di bawa ke Rumah Sakit Kejiwaan Grogol.

Ia merusak kaca minimarket yang berada di Jalan Muara Bakti, Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain mengamuk, ODGJ tersebut sempat menghadang laju kendaraan dan memukul pengendara yang sedang melintas.

Warga pun tidak ada yang berani menghentikan karena takut terkena amukan dari ODGJ terserbut.

Sementara karyawan minimarket, Gilang mengatakan, kejadian tersebut saat kondisi minimarket baru saja buka, lalu wanita yang mengalami gangguan kejiwaan itu datang dan langsung mengamuk serta memecahkan kaca dengan melempar batu.

“Sudah dua kali terjadi,” kata Gilang, Kamis (18/4/2024).