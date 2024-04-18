Kebakaran di Toko Kawasan Mampang, Lalu Lintas Macet Parah

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah toko bingkai Frame dan Galery di Jalan Mampang Prapatan Raya, Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis (18/4/2024) malam. Akibatnya, arus lalu lintas di kawasan Mampang pun macet.

Kapolsek Mampang Prapatan, Kompol David Y Kanitero mengatakan, kebakaran yang melanda di kawasan Mampang itu menimpa sebuah toko Bingkai Frame, yang mana lokasinya di perempatan Jalan Kapten Tendean dengan Jalan Mampang Prapatan, tepat mengarah ke Jalan TB Simatupang. Saat ini, petugas pemadam kebakaran masih melakukan pemadaman.

"Toko yang terbakar toko bingkai frame di dekat perempatan, saat ini masih dilakukan pemadaman," ujarnya pada wartawan, Kamis (18/4/2024).

Guna memudahkan petugas melakukan pemadaman, arus lalu lintas dari arah Jalan Kapten Tendean ke Jalan Mampang Prapatan pun ditutup sementara. Alhasil, arus lalu lintas pun mengalami kepadatan hingga kemacetan.

Namun, arus lalu lintas masih bisa dilalui dari arah Kuningan melewati kolong menuju Jalan Mampang Prapatan, hanya saja kondisinya macet. Sementara itu, Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jaksel, Imbang Satriana menambahkan, kebakaran itu dilaporkan terjadi pada sekira pukul 19.40 WIB menimpa sebuah toko bungkai frame. Sebanyak 24 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi dengan jumlah 75 personel.

"Belum diketahui penyebabnya karena petugas masih melakukan pemadaman api," katanya.

(Awaludin)