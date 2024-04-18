Kebakaran di Mampang, Arus Lalu Lintas dari Kapten Tendean Ditutup Sementara

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah toko bingkai Saudara Frame dan Galery di Jalan Mampang Prapatan Raya, Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis (18/4/2024) malam. Jalan Mampang menuju Warung Buncit ataupun TB Simatupang pun ditutup sementara guna memudahkan petugas memadamkan api.

Salah satu pengendara motor, Atika mengatakan, kebakaran yang melanda sebuah toko Saudara Frame dan Galery di perempatan Jalan Kapten Tendean dan Jalan Mampang Prapatan Raya itu membuat arus lalu mintas macet. Pasalnya, selain banyaknya warga yang melihat, arus lalu lintas yang mengarah ke Jalan Warung Buncit atau Jalan TB Simatupang itu ditutup sementara.

"Macet lumayan karena ditutup kan yang dari arah Jalan Kapten Tendean mengarah ke Warung Buncitnya," ujarnya pada wartawan, Kamis (18/4/2024).

Menurutnya, imbas macetnya arus lalu lintas sekitar lokasi, ada mobil petugas pemadam yang sampai harus melawan arah guna menuju lokasi kebakaran. Adapun penutupan jalan hanya terjadi di bagian atas saja.

Sedangkan jalanan di bagian kolong atau Jalan Mampang Prapatan Raya menuju Jalan Rasuna Said ataupun sebaliknya tak dilakukan penutupan. Kendaraan masih bisa melintasi kolong dari arah Kuningan hingga Warung Buncit.

(Awaludin)