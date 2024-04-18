Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Toko Bingkai Frame di Mampang, Lima Orang Terluka

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |21:34 WIB
Kebakaran Toko Bingkai Frame di Mampang, Lima Orang Terluka
Kebakaran di Mampang (foto: MPI/Ari)
JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah toko bingkai Saudara Frame, dan Galeri di Jalan Mampang Prapatan Raya, Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis (18/4/2024) malam. Disebutkan, ada lima orang yang terluka dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat.

"Ada lima orang yang terluka dan sudah dibawa ke rumah sakit," ujar salah satu karyawan toko Frame, Dika di lokasi, Kamis (18/4/2024).

Menurutnya, sejatinya terdapat 4 lantai di toko bingkai Saudara Frame dan Galery yang terbakar itu. Adapun para karyawan saat itu tengah berada di lantai basement, mendadak saja ada suara seperti ledakan dari arah generator listrik.

Api, kata dia, dengan cepat membesar dan ada lima orang karyawan yang mengalami luka bakar. Hanya saja dia tak tahu persis luka bakar yang diderita para korban itu lantaran saat kejadian dia tengah berada di depan.

"Tiba-tiba ada suara ledakan dari dalam dari arah generator jedar," katanya.

(Awaludin)

      
