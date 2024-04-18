Kebakaran di Mampang, Warga Ramai Nonton dari Atas Underpass

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah toko bingkai Saudara Frame dan Galery di Jalan Mampang Prapatan, Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis (18/4/2024) malam. Warga pun ramai menyaksikan pemadaman tersebut dari atas Underpass Mampang.

Berdasarkan pantauan, pada sekira pukul 21.20 WIB, petugas Damkar masih berjibaku melakukan pemadaman di toko tersebut. Asap hitam pekat pun masih membubung di langit dari tempat toko berlantai 4 itu terbakar.

Warga tampak menyaksikan proses pemadaman dari atas Underpass Mampang. Di jalan underpass tersebut dilakukan penutupan oleh polisi.

Kendaraan dari arah Blok M, Jalan Gatot Subroto, hingga arah Kuningan yang hendak ke arah Warung Buncit dari jalan atas Underpass tak bisa melintasi Jalan Mampang Prapatan. Kendaraan di semua arah itu diputarbalikkan atau diarahkan melalui bawah Underpass Mampang.

Alhasil, masyarakat hingga pengguna jalan pun banyak yang berkerumun di atas underpas untuk melihat pemadaman api. Tak sedikit pula yang mengabadikan momen kebakaran itu menggunakan ponsel kameranya.

(Angkasa Yudhistira)