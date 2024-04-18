Kebakaran Toko Bingkai di Mampang, Karyawan Sempat Dengar Ledakan

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah toko bingkai Saudara Frame dan Galery di Jaln Mampang Prapatan, Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis (18/4/2024) malam. Karyawan pun sempat mendengar suara ledakan dari arah generator listrik.

"Posisi (karyawan) lagi pada di basement, tiba-tiba dari dalam jedar, meledak dari arah generator listrik," ujar salah satu karyawan toko, Dika di lokasi pada Kamis (18/4/2024).

Menurutnya, karyawan yang ada di basement itu mengalami luka hingga terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit terdekat guna perawatan medis. Namun, dia tak memastikan kondisinya lebih jauh.

"Ini ada 4 lantai, selain toko, juga sebagai tempat tinggal," katanya.

Dia menambahkan, pasca adanya suara ledakan itu, api pun muncul hingga akhirnya semakin membesar. Tak lama setelah itu, petugas pemadam kebakaran pun tiba di lokasi guna melakukan pemadaman.

(Angkasa Yudhistira)