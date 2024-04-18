7 Orang Dikabarkan Terjebak Kebakaran Toko Bingkai, 2 di Antaranya Anak-Anak

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah toko bingkai Saudara Frame dan Galeri di Jalan Mampang Prapatan Raya, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2024) malam. Dikabarkan, ada 7 orang masih terjebak di dalam toko yang terbakar itu, 2 di antaranya merupakan anak-anak.

"Informasi kami terima masih ada beberapa korban lagi yang terperangkap di dalam, yang masih diupayakan maksimal pemadaman dan pendinginan kami akan upayakan tuk evakuasi. Kita dapat informasi kurang lebih ada 7 orang, diantaranya 2 anak-anak," ujar Kapolsek Mampang Prapatan, Kompol David Y Kanitero pada wartawan.

Namun, pihaknya belum bisa memastikan di lantai berapa mereka terjebak lantaran petugas masih berjibaku memadamkan api hingga saat ini.

"Masih kita identifikasi (semua) nama-nama korbannya," tuturnya.

Dia menambahkan, petugas sendiri telah mengevakuasi 5 orang sebelumnya dan mereka telah dilarikan ke RSUD Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Kelimanya menderita luka bakar pada bagian tubuhnya.

(Angkasa Yudhistira)