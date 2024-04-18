Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Kendala Petugas Padamkan Kebakaran Toko Bingkai di Mampang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |22:40 WIB
Ini Kendala Petugas Padamkan Kebakaran Toko Bingkai di Mampang
Kebakaran toko bingkai di Mampang (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah toko bingkai Saudara Frame dan Galery di Jalan Mampang Prapatan Raya, Mampang, Jakarta Selatan, pada Kamis (18/4/2024) malam. Petugas pun memiliki kendala dalam memadamkan apinya.

"Sampai saat ini kurang lebih 2,5 jam api belum dapat dipadamkan karena masih ada beberapa kendala, karena ini toko frame jadi banyak perkakas, kertas, dan kayu di dalamnya," ujar Kapolsek Mampang Prapatan, Kompol David Y Kanitero pada wartawan.

Menurutnya, polisi menerima informasi pada sekira pukul 19.30 WIB tentang adanya kebakaran di sebuah toko bingkai Saudara Frame dan Galery. Polisi lantas menghubungi Damkar dan tak lama petugas damkar pun tiba di lokasi guna melakukan pemadaman.

"Petugas Damkar hadir, kami Kapolsek beserta Camat dan Kormail turun juga ke lokasi," tuturnya.

"Kita lihat bangunan ada 4 lantai dimana posisi depan bangunan 1 lantai dan bagian belakang ada 4 lantai sehingga agak kesulitan petugas menjangkau kearah bagian kebakaran di bangunan 4 lantai ini," ujarnya.

Dia menambahkan, sejatinya petugas kesulitan lantaran api membakar di bagian bangunan belakang dengan jumlah lantai ada 4. Petugas tak bisa mendekat dengan leluasa lantaran adanya bangunan 1 lantai yang menjadi toko itu.

(Angkasa Yudhistira)

      
