Kebakaran di Mampang, 5 Korban Selamat Alami Luka di Kepala hingga Kaki

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah toko bingkai Saudara Frame dan Galery di Jalan Mampang Prapatan Raya, Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis (18/4/2024) malam. Petugas berhasil mengevakuasi 5 orang korban selamat, hanya saja mereka mengalami luka bakar pada bagian kepala, tangan, hingga kakinya.

"Berhasil diselamatkan korban ada 5 orang, merupakan karyawan. Lima korban rata-rata luka bakar ada di kepala, tangan, dan kaki," ujar Kapolsek Mampang Prapatan, Kompol David Y Kanitero pada wartawan.

Menurutnya, lima orang korban yang berhasil dievakuasi itu telah dilarikan ke RSUD Mampang Prapatan guna pertolongan lebih lanjut atas lukanya. Namun, polisi belum memastikan kondisi terkini dari kelima korban selamat itu.

"Informasi kami terima masih ada beberapa korban lagi yang terperangkap di dalam, yang masih diupayakan maksimal pemadaman dan pendinginan, kami akan upayakan tuk evakuasi," tuturnya.

Dia menambahkan, polisi belum bisa memastikan penyebab kebakaran tersebut. Pasalnya, petugas hingga saat ini masih berjibaku melakukan pemadaman hingga pendinginan.

(Angkasa Yudhistira)