7 Orang yang Terjebak Kebakaran Toko Bingkai Diduga Sedang Istirahat

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah toko bingkai Saudara Frame dan Galeri di Jalan Mampang Prapatan Raya, Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis (18/4/2024) malam, yang mana masih ada 7 orang terjebak di dalamnya. Diduga, mereka tengah beristirahat saat api membakar toko tersebut.

"Kita dapat informasi kurang lebih ada 7 orang, di antaranya 2 anak-anak. Di situ juga sebagai tempat tinggal jadi mereka mungkin dalam kondisi sedang beristirahat," ujar Kapolsek Mampang Prapatan, Kompol David Y Kanitero pada wartawan.

Polisi belum bisa memastikan kondisi 7 orang yang terjebak hingga saat ini. Pasalnya, petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan masih melakukan pemadaman. Selain itu olisi juga belum memastikan semua identitas para korban, baik 7 korban yang terjebak maupun 5 korban yang berhasil dievakuasi sebelumya.

"Masih kita identifikasi nama-nama korbannya," tuturnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi lda sekira pukul 22.30 WIB, kebakaran yang melanda Toko Bingkai Suadara Frame dan Galery di Jalan Mampang Prapatan Raya itu telah berhasil dipadamkan petugas.

Namun, petugas Sudin Gulkarmat Jaksel masih melakukan pendinginan hingga menyusuri potensi adanya bara api.

