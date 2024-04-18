Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Belum Pastikan Penyebab Kebakaran Toko Bingkai di Mampang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |23:51 WIB
Polisi Belum Pastikan Penyebab Kebakaran Toko Bingkai di Mampang
Kebakaran toko bingkai di Mampang (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah toko bingkai Saudara Frame dan Galeri di Jalan Mampang Prapatan Raya, Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis (18/4/2024) malam, di mana ada 7 orang terjebak di dalamnya.

Hingga kini, polisi masih belum memastikan penyebab terjadinya kebakaran tersebut.

"Penyebabnya masih belum kita ketahui, kita masih menunggu api padam, pendinginan," ujar Kapolsek Mampang Prapatan, Kompol David Y Kanitero pada wartawan.

Menurutnya, polisi juga bakal memeriksa saksi-saksi untuk mengetahui secara pasti kronologis kebakaran tersebut bisa sampai terjadi. Saat ini, polisi masih menantikan dahulu proses pemadaman selesai oleh petugas Sudin Gulkrmat Jakarta Selatan.

Usai itu, kata dia, polisi juga bakal mendata apa saja kerugian akibat kebakaran tersebut. Adapun korban yang berhasil diselamatkan sejauh ini ada 5 orang, hanya saja polisi masih belum memastikn identitas kelimanya.

"Setelah kita evakuasi langsung kita larikan ke RSUD Mampang Prapatan ya," katanya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179895/kebakaran-lTMI_large.jpg
Gudang Dekorasi Pesta di Jaktim Kebakaran, 15 Orang Berhasil Diselamatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179699/kebakaran-1SRJ_large.jpg
Kebakaran Landa Kapuk Muara Jakarta Utara, 1 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178572/kebakaran-eBlb_large.jpg
Kebakaran Hebat Melanda Rumah di Tamansari Jakbar, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178522/viral-5MOs_large.jpg
Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan Kebakaran hingga Terdengar Ledakan, 2 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177641/kebakaran-91Q8_large.jpg
Pasca Kebakaran, RS Hermina Pastikan Layanan Pasien Berjalan Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177623/kebakaran-vbRz_large.jpg
Kebakaran di RS Hermina, Pegawai dan Pasien Panik Berhamburan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement