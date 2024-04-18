Polisi Belum Pastikan Penyebab Kebakaran Toko Bingkai di Mampang

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah toko bingkai Saudara Frame dan Galeri di Jalan Mampang Prapatan Raya, Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis (18/4/2024) malam, di mana ada 7 orang terjebak di dalamnya.

Hingga kini, polisi masih belum memastikan penyebab terjadinya kebakaran tersebut.

"Penyebabnya masih belum kita ketahui, kita masih menunggu api padam, pendinginan," ujar Kapolsek Mampang Prapatan, Kompol David Y Kanitero pada wartawan.

Menurutnya, polisi juga bakal memeriksa saksi-saksi untuk mengetahui secara pasti kronologis kebakaran tersebut bisa sampai terjadi. Saat ini, polisi masih menantikan dahulu proses pemadaman selesai oleh petugas Sudin Gulkrmat Jakarta Selatan.

Usai itu, kata dia, polisi juga bakal mendata apa saja kerugian akibat kebakaran tersebut. Adapun korban yang berhasil diselamatkan sejauh ini ada 5 orang, hanya saja polisi masih belum memastikn identitas kelimanya.

"Setelah kita evakuasi langsung kita larikan ke RSUD Mampang Prapatan ya," katanya.

(Angkasa Yudhistira)