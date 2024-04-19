75 Ribu Pendukung Prabowo-Gibran Batal Gelar Aksi di Depan MK

JAKARTA - Sebanyak 75 ribu pendukung paslon capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran dikabarkan membatalkan aksi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Jumat (19/4/2024).

Komandan Relawan TKN Prabowo Gibran, Haris Rusly Moti mengatakan mereka yang berasal dari 350-an komunitas relawan telah mengkonfirmasi kehadirannya dalam aksi massa damai kawal suara Prabowo Gibran di depan Gedung MK

Bahkan, kata dia, banyak pendukung dan pemilih Prabowo-Gibran yang telah menyewa bus. Hingga membeli tiket kereta dan pesawat dari luar kota untuk dapat hadir di aksi massa damai tersebut.

"Perlu kami sampaikan, hingga malam ini sudah sekitar 75 ribu massa Pendukung dan Pemilih Prabowo Gibran yang berasal dari di antaranya 350-an komunitas relawan telah mengkonfirmasi kehadirannya. Namun, pada hari ini, malam ini, pada jam 21.30 WIB, kami mendapatkan arahan langsung dari Pak Prabowo Subianto, menyampaikan kepada seluruh pendukung dan pemilih Prabowo Gibran agar tidak melanjutkan aksi massa damai yang rencananya digelar Jumat, 19 April 2024," ujar Haris dalam konferensi pers di Rumah Besar Sekber Relawan Prabowo-Gibran di Slipi, Kamis (17/4/2024).

"Arahan Pak Prabowo agar kita semua selaku pemilih dan pendukung Prabowo-Gibran untuk menghormati proses hukum dan konstitusi yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi," sambungnya.

Kedua, lanjutnya, Prabowo menghimbau kepada seluruh pendukung dan pemilih Prabowo-Gibran agar memberikan kepercayaan penuh kepada MK untuk mengadili dan memutuskan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh Paslon nomor 1 dan nomor 3.

"Kami yakin Mahkamah Konstitusi akan membuat Keputusan berdasarkan fakta di masyarakat yang sudah ditetapkan oleh KPU sebesar 96,2 juta pemilih yang memilih Prabowo Gibran," kata dia.