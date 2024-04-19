Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Ini, Massa Aksi Bakal Gelar Shalat Jumat di Depan MK

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |05:53 WIB
Hari Ini, Massa Aksi Bakal Gelar Shalat Jumat di Depan MK
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan massa akan akan menggelar salat Jumat berjamaah di depan Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2024). Aksi ini tergabung dalam Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) dengan titik unjuk rasa (unras) di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, sekitar 100 meter dari Gedung Mahkamah Konstitusi.

Adapun salat Jumat berjamaah akan diimami oleh Ustadz KH. Shabri Lubis yang merupakan Ketua Umum PA 212. Serta Presidium GPKR, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin sebagai khatib pada salat Jumat di sepanjang Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat itu.

"Untuk itu, para peserta diingatkan oleh Panitia GPKR agar membawa perlengkapan shalat seperti sajadah atau alas shalat, mukenah, dan air wudhu. Juga disarankan, mereka membawa makanan dan minuman serta kue-kue lebaran Idul Fitri untuk saling berbagi dalam suasana silaturahim dan halal bihalal lebaran," kata Din Syamsuddin dalam keterangannya.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah menjelaskan, aksi demo damai kali ini dilangsungkan dengan maksud dan tujuan tak jauh beda dari demo-demo sebelumnya, yaitu mengawal para hakim Mahkamah Konstitusi agar, dalam memutuskan perkara sengketa Pemilu 2024 yang sedang disidangkan di MK, menggunakan nurani dan akal budi.

"Tidak terpengaruh godaan dan ancaman duniawi," tegasnya.

Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), menengarai, sebagaimana sering terjadi selama ini, para hakim yang sedang mengadili perkara tak jarang dipengaruhi melalui iming-iming kenikmatan duniawi, seperti sogokan uang dan janji kedudukan. Tak jarang pula mereka mendapatkan ancama-ancaman tindakan kriminal yang meneror diri dan keluarga mereka.

Sebelum ini, sejumlah komponen dan simpul aksi yang tergabung dalam GPKR juga telah melakukan aksi-aksi damai serupa. Terakhir, pada aksi 28 Maret 2024, mereka menyampaikan surat terbuka kepada Ketua dan para Anggota Mahkamah Konstitusi. Mereka menyoroti pengrusakan dan peruntuhan kedaulatan rakyat yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu/Pilpres 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177664//dpr-KNTl_large.jpg
DPR Dukung Putusan MK soal Lembaga Pengawas Independen Agar ASN Netral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177196//mk-nfOF_large.jpeg
MK Perintahkan DPR - Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177185//mk-01wO_large.jpg
Tok! MK Kabulkan Bersyarat Gugatan Imunitas Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169417//pakar_hukum_tata_negara_refly_harun-6ZIi_large.jpg
Ngaku Takut Bersuara di Era Jokowi, Refly Soroti UU yang Pernah Dibatalkan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/337/3167986//tama_s_langkun-71th_large.jpg
Perindo Harap MK Akhiri Sengketa Hasil Pilkada, Rony Omba-Marlinus Siap Pimpin Boven Digoel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/340/3167910//said_salahuddin_kuasa_hukum_rony_omba_dan_marlinus-qYCQ_large.jpg
Kuasa Hukum Yakin Permohonan PHPU Boven Digoel Ditolak, Rony Omba-Marlinus Bakal Tetap Dilantik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement