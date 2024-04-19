Gunung Semeru Terus Erupsi, Tercatat 179 Kali Sejak Awal Tahun 2024

JAKARTA - Gunung Semeru terus mengalami erupsi. Bahkan, Gunung Semeru yang secara administratif berada di dua Kabupaten yakni Malang dan Lumajang, Jawa Timur pagi ini tercatat mengalami tiga kali erupsi dengan tinggi letusan terakhir 600 meter di atas puncak, Jumat, 19 April 2024, pukul 09.16 WIB.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pun melaporkan Gunung Semeru telah mengalami sebanyak 179 kali erupsi sejak awal tahun 2024. “Jumlah letusan Gunung Semeru yang pernah tercatat 179 kali,” dikutip dari laman resmi PVMBG, Jumat (19/4/2024).

Sementara itu, PVMBG melaporkan pagi ini letusan Gunung Semeru setinggi 600 meter di atas puncak. “Terjadi erupsi G. Semeru pada hari Jumat, 19 April 2024, pukul 09:16 WIB. Tinggi kolom letusan teramati ± 600 m di atas puncak (± 4276 m di atas permukaan laut),” kata Petugas Pos Pengamatan Gunungapi, Liswanto.

Liswanto melaporkan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah selatan. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

Lebih lanjut, masyarakat pun diimbau tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).