HOME NEWS NASIONAL

Timnas Indonesia U-23 Cetak Sejarah di Piala Asia U-23, Selengkapnya di Okezone Updates

Widi Agustian , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |15:06 WIB
Timnas Indonesia U-23 Cetak Sejarah di Piala Asia U-23, Selengkapnya di Okezone Updates
Timnas Indonesia cetak sejarah di Piala Dunia U-23. (Foto: Okezone)
A
A
A

OKEZONE Updates hari ini Jumat (19/04/2024) berisi tentang berita Timnas Indonesia U-23 meraih poin perdana mereka usai mengalahkan Australia U-23 pada laga kedua Grup A AFC U-23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar.

Petaka sempat menimpa indonesia usai komang teguh terpantau VAR handball di kotak terlarang saat menghadang tembakan Mohamed Toure. Namun penalti dari Mohamed Toure bisa ditepis kiper garuda muda, Ernando Ari.

Lalu menjelang jeda, Komang Teguh membayar lunas kesalahannya dengan mencetak gol, menanduk tembakan dari Nathan Tjoe-A-On. Garuda Muda unggul satu gol saat jeda.

Skor 1-0 untuk Indonesia bertahan hingga akhir laga, hasil ini membawa Timnas Indonesia di peringkat dua Grup A dengan tiga poin, sedangkan Australia juru kunci dengan 1 poin.

Kepanikan ratusan warga terlihat saat Gunung Ruang, di Kabupaten Sitaro, Sulawesi utara, kembali erupsi rabu malam.

Halaman:
1 2
      
