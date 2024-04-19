Viral! Bus Pandawa 87 Nekat Lawan Arah dan Adang Pasukan Kopassus, Begini Nasibnya

JAKARTA – Viral di media sosial bus milik PO Pandawa 87 nekat melawan arah dan adang bus rombongan Kopassus.

Belum disebutkan secara jelas kapan peristiwa itu terjadi. Peristiwa itu viral setelah diunggah akun Instagram explorebuslovers.

Sopir bus Pandawa 87 tersebut terlihat tampak ketakutan setelah melaju berlawanan arah hingga berhadapan dengan bus Pasukan Baret Merah.

Sopir bus Kopassus langsung melaju meskipun diadang hingga terpaksa bus berkelir hijau tersebut mundur dan kembali ke jalur semestinya.

"Untung sopir bis Pandawa nggak disuruh push up," tulis akun @explorebuslovers di Instagram, dikutip, Jumat, (19/4/2024).

Sontak peristiwa bus Pandawa 87 yang melawan arah dan adang rombongan Kopassus itu langsung mendapat beragam komentar dari netizen.