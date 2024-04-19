Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Densus 88 Tangkap 1 Tersangka Teroris Jaringan Jamaah Islamiyah di Sulteng

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |16:04 WIB
Densus 88 Tangkap Teroris/Foto: Okezone
JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri telah menangkap satu tersangka teroris anggota jaringan Jamaah Islamiyah (JI) di wilayah Sulawesi Tengah.

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Aswin Siregar mengatakan, satu orang itu ditangkap pada Kamis 18 April 2024.

Anggota teroris yang diamankan itu pun menambah jumlah tersangka yang telah ditangkap sebelumnya pada beberapa waktu lalu di wilayah yang sama.

"Betul (satu orang ditangkap), jadi delapan (total yang telah ditangkap) saat ini," kata Aswin kepada wartawan, Jumat (19/4/2024).

Namun Aswin belum mau memerinci terkait penangkapan yang dilakukan, termasuk peran para pelaku dalam kelompok teroris tersebut.

