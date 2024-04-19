Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peran 8 Terduga Teroris yang Ditangkap di Sulteng: Doktrinisasi hingga Bendahara

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |16:31 WIB
Peran 8 Terduga Teroris yang Ditangkap di Sulteng: Doktrinisasi hingga Bendahara
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polri ungkap peran delapan teroris yang ditangkap di wilayah Sulawesi Tengah pada Selasa 16 April dan Kamis 18 April 2024.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, mereka merupakan anggota jaringan Jamaah Islamiyah (JI), dan memiliki peran sebagai pendakwah dengan doktrin teroris hingga bendahara dan pelaku rekruitmen.

"Di mana, Tim Densus 88 Antiteror Polri berhasil mengamankan beberapa anggota kelompok JI yang secara struktur diketahui menjabat di beberapa bidang," kata Trunoyudo kepada wartawan, Jumat (19/4/2024).

Trunoyudo menjelaskan, para tersangka berinisial G, BS, SK, A, MWDS, DK, H, dan RF dengan peran yang berbeda-beda.

"Dalam hal ini, keterlibatannya para tersangka merupakan anggota kelompok JI yang secara struktur organisasi menjabat di berbagai bidang seperti doktrin atau dakwah, bendahara keuangan, rekruitmen, dan lembaga pendidikan," katanya.

